Троє людей потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортних пригод. Серед постраждалих – дев’ятирічна дівчинка. 2 листопада працівники поліції зареєстрували в обласному центрі дві аварії.

З тілесними ушкодженнями до дитячої лікарні госпіталізували малолітню тернополянку. Дівчинка потрапила під колеса автомобіля. За попередньою інформацією, водій Mercedes B200, рухаючись вулицею Карпенка, не встиг загальмувати, коли на дорогу раптово вибігла дитина. Дівчинку госпіталізували, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Дана аварія трапилася близько 15:00.

О 17:00 на вулиці Будного працівники поліції зареєстрували ще одну автопригоду. Там не розминулися мотоцикл та іномарка. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Peugeot Expert, здійснюючи маневр повороту, виїхав на смугу зустрічного руху і як результат – допустив зіткнення з мотоциклом Honda. В результаті удару до лікарні з тілесними ушкодженнями потрапив кермувальник мототранспорту та його пасажир.

Причини обох аварій встановить слідство. Факти про них внесені в ЄРДР згідно із статтею 286 ККУ.