З травмами та скаргою на біль звернувся до лікарів вчора близько опівдня 20-річний житель села Петриків.

Хлопець розповів, що ушкодження отримав, коли їхав на велосипеді. У ході перевірки з’ясувалося, що потерпілого, який проїжджав повз Nissan Leaf на вулиці Руській, травмував пасажир авто. Останній відкрив ліві задні двері іномарки, аби вийти, і зачепив ними велосипедиста. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.