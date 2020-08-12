Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася у вівторок, 11 серпня, близько 12 год у селі Рублин Бучацького району.

За попередніми даними, мікроавтобус MERCEDES, припаркований на схилі дороги, раптом покотився вниз. Внаслідок цього під колесами мікроавтобуса опинився 83-річний житель села Рублин. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.

Травми також отримав водій мікроавтобуса, який намагався зупинити автівку. Його скерували до медичного закладу для отримання допомоги.

Правоохоронці з’ясовують обставини автопригоди. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ.