З іспанського Мадрида у Бережани на Тернопільщині доправили для поховання тіло 47-річної Ірини Борис. Кілька днів тому українська заробітчанка загинула на чужині за драматичних обставин…

Біда сталася під час відпочинку на морі. Ірина зайшла у воду із 6-річним сином (її малолітня донечка із чоловіком-іспанцем у цей час були на березі). Висока штормова хвиля раптово накрила жінку з дитиною. Ірина встигла гукнути по допомогу. Чоловік кинувся до малого, підхопив його, а в цей час нова хвиля накрила дружину, збила з ніг і віднесла її у море…

Про Ірину Борис у Бережанах відгукуються дуже тепло. Із золотою медаллю вона закінчила школу, у Львівській комерційній академії отримала диплом із відзнакою. Найкращі спомини від колег залишила по собі у фінвідділі рідного міста.

«Це була унікальна людина!» — так кореспонденту «Високого Замку» сказала про цю жінку одна з її сусідок. 20 років тому Ірина подалася на заробітки до Іспанії. Закінчила там ще один вищий навчальний заклад. Крім іспанської, добре вивчила англійську. Знання кількох мов допомогло їй влаштуватися у туристичну фірму.

В Іспанії українка знайшла своє особисте щастя. Поховати доньку в Україні вирішили її батьки, які часто приїжджали в Іспанію, щоб допомогти доглядати своїх внуків.