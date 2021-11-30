Патрульна поліція Тернопільщини повідомила про загибель колеги із Херсонщини.

Молодий патрульний загинув під колесами потяга. Чоловікові було лише 22 роки.

“Сьогодні нашу поліцейську родину вразило раптове горе — загинув патрульний управління патрульної поліції в Херсонській області лейтенант поліції Владислав Завістовський.

Попередньо, патрульний йшов сьогодні вранці на службу, переходив залізничні колії та потрапив під потяг. Від отриманих травм він загинув на місці.

Владиславу було лише 22 роки. Він вступив до лав патрульної поліції у 2019 році, з честю та гідністю вірно служив українському народові.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Владислава. Сумуємо разом із вами.

Світла пам’ять…”, – ідеться у повідомленні.