31 серпня, напередодні Дня знань, померла заступниця директора ЗОШ№11 Ірина Куйдич.

Про це на своїй сторінці у ФБ повідомив колектив школи.

“Сьогоднішній ранок сколихнула печальна звістка. Початкова школа осиротіла, залишилася без мудрого наставника і порадника, без дорогої, чуйної, хорошої, справедливої Людини.

Дорога наша, Іриночко Євгенівно! 11 школі Ви віддали понад 35 років кропіткої праці. Своєю силою духу виховали не одне покоління учнів, були хорошим професійним коучем для молодих вчителів, вміло навчали мудрості та відповідальності, завжди підтримували у будь-яких починаннях.

Ірина Євгенівна усе своє життя вирізнялася стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю.

Коли помирає людина , світ стає біднішим, бо втрачає те, чим вона жила, як сприймала все, що її оточувало, якою багатою і щедрою була її душа, сутність.

Найщиріші співчуття рідним…”, – ідеться у повідомленні.