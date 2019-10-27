Один з робочих днів заступника міністра економіки Тараса Висоцького розпочався досить незвично.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

“До початку Земельного форуму в Тернополі відвідав молочно-товарний комплекс Агропродсервіс (с.Теофіпілка). Надої 8-10 тис., середня заробітна плата 12 тис. грн +, корови та телята щасливі – одним словом – МОЛОДЦІ!”, – написав високопосадовець.

Інформацію про такий візит столичного гостя розмістив у себе на сторінці і народний депутат України Іван Чайківський, який супроводжував заступника міністра.

“На запрошення директора компанії “Агропродсервіс” Андрія Барана заступник міністра Тарас Висоцький оглянув виробничі потужності молочно-товарної ферми в Теофіпілці Козівського району.

Оновлення стада, європейська генетика, достойні заробітні плати – головне, що дає економічний поштовх і для галузі тваринництва і для села, де внутрішніми інвесторами створюються такі підприємства”, – написав народний обранець.

До слова, під постом заступника міністра з’явилися коментарі з запрошенням його і на інші об’єкти.

“А в Закарпатті є равликова ферма;

і взагалі багато цікавих «профільних» родзинок”, – написала Галина Ломпарт.

“Може й до козиних та овечих ферм доберетесь. Перспективні напрямки”, – вважає Андрій Маслюк. Як відомо, Тарас Висоцький на посаді заступника міністра економіки курує агропромисловий напрямок після об’єднання відповідних міністерств.