Раніше судимий молодик зняв гроші з картки, яку знайшов на вулиці

Знайшовши на вулиці чужу банківську картку, зловмисник вирішив скористатися нею. Викрав з рахунку понад 2000 гривень.

За допомогою до співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася 68-річна жителька обласного центру. Розповіла, що повертаючись з магазину загубила банківську картку. Коли ж помітила, то з’ясувалося, що з рахунку вже зникли кошти.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Причетним до крадіжки грошей з картки пенсіонерки виявився 26-річний тернополянин. Чоловік вже раніше був судимий за майнові злочини.

З’ясувалося, знайденою банківської карткою він неодноразово розраховувався в магазині, купуючи різний товар.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка.