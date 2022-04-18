Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці

Внаслідок ворожого обстрілу Львова у понеділок зранку, 18 квітня, є загиблі та постраждалі. Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт – шиномонтаж. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Главком.

За словами очільника міста, попередньо загинуло шестеро людей. 11 поранено, серед них 1 дитина.

«Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці», – повідомив Садовий.

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький проінформував, що постраждали три об‘єкти військової інфраструктури. «За інформацією Повітряного командування «Захід», сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об‘єкти військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Залізничний вокзал Львова після ракетних ударів по місту у понеділок, 18 квітня, зранку відновив роботу.