Ракета окупантів впала просто біля ліжка і застрягла у підлозі: у мережі оприлюднили вражаюче фото

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область. У понеділок, 25 липня, загарбники вдарили по Краматорську ракетами.

Одна з них впала прямо біля ліжка в будинку цивільних мешканців. Про це повідомив міський голова Краматорську Олександр Гончаренко, якого цитує Оглядач.

За його словами, на щастя, обійшлося без жертв.

“Ворожий нічний обстріл околиць Краматорська з РСЗВ. Без жертв, але є руйнування у приватному секторі”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Донецькій області вранці 21 липня окупанти зруйнували дві школи – у Краматорську й Костянтинівці. Під ворожими обстрілами в ніч проти четверга були й інші населені пункти, постраждали підприємства та будинки мирних людей (як приватні, так і багатоповерхівки).

Російські окупанти вдень у вівторок, 19 липня, завдали удару по центральній частині Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Ще шість мирних жителів отримали поранення різного ступеня важкості.