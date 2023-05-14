Ракета була за кілька метрів: під час удару в Тернополі дивом вижили водії вантажівки. ВІДЕО

Як ми повідомляли, у Тернополі ракетний удар ворога спричинив пожежу складських приміщень. Іще вчора тут зберігалась гуманітарна допомога. Зараз з неї немає і сліду, кажуть очевидці.

Ракета, випущена росіянами, знищила одяг, продукти, ліки, матраци — все чим могли б користуватись переселенці, згоріло до тла, повідомляють Т1 Новини.

«Тут зберігалися речі, які були необхідні людям. Які передавали з-за кордону і ми передавали їх тут по всій Україні», — каже керівник БФ «Світло Реформації» Іван Гонтар. — Вогонь повністю зруйнував все, що було всередині.

Гуманітарна допомога мала б їхати в Одесу. Фура саме приїхала на склад ввечері, аби завантажити потрібні речі і повезти потребуючим. Але, ворог завадив.

Олександр Маєвський з напарником чекали ранішньої загрузки. Кажуть, бачили ворожий снаряд на власні очі, буквально за кілька метрів. Почули звуки, намагалися сховатись від небезпеки. Далі – стовпи диму, поліція, рятувальники. Все як в страшному сні. Оговтавшись чоловіки подзвонили рідним і вже сьогодні обоє повернулись до свого авто: ремонтують, чистять, прибирають, бо таки на зло ворогові мають плани.