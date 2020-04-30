Аграрій та меценат Петро Гадз закликає владу відновити діяльність ринків з дотриманням санітарних вимог.

Про це він заявив у ефірі медіаплатформи «Файне місто».

– Ситуація з фермерами, які вирощують овочі та фрукти, сьогодні є проблемною. Оптові ринки зачинені, а продукцію необхідно збувати. До карантину підприємці постачали товар на ринок, здійснювали малі оптові продажі. Зараз це неможливо. Однак людям сьогодні також потрібен хороший імунітет. Наш споживач у цей час дуже потребує свіжих овочів та фруктів – редиски, цибулі, огірка, петрушки, полуниць. А тому я раджу владі відновити роботу ринків. Таким чином фермери, які вклали у свою роботу чимало фінансів та енергії, не збанкрутують, а покупці матимуть можливість придбати свіжу продукцію, – зазначив Петро Гадз.

Петро Іванович також наголосив на тому, що фермери, які займаються вирощуванням овочів та фруктів, сьогодні потребують підтримки з боку держави.

– Державна підтримка для фермерів під час карантину надзвичайно важлива. Люди вклали у роботу багато ресурсів та сил. Якщо врожаю не буде, господарство збанкрутує і продукція не піде ні на ринок, ні для переробки. Відтак, замість експорту ми будемо займатися імпортом. Вдалий приклад державної підтримки в час карантину показала низка іноземних держав. Іспанія, Франція, Польща, Німеччина оперативно відреагували на виклики і вже до місяця часу надали фермерам допомогу, – додав Петро Гадз.