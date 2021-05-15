У Тернополі скасували обмеження пільгового проїзду для пенсіонерів. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Від сьогодні щодо проїзду у громадському транспорті людей пенсійного віку обмежень не буде.

Нагадаємо, від 22 березня у Тернополі пенсіонери могли безкоштовно їздити з 10.00 до 16.00. Таке обмеження ввели через складну епідемічну ситуацію.

“Враховуючи покращення рівня епідемічної небезпеки, ми пропонуємо скасувати обмеження для перевезення пенсіонерів, дозволити пенсіонерам за віком користуватися своїми пільгами протягом дня, як це передбачено законодавством. У транспорті проводиться щоденна дезінфекція. Якщо не враховувати сьогоднішнього дня, коли була невеличка затримка в русі тролейбусів через відключення електроенергії, то в загальному тривалі зупинки не відбуваються. Пасажири забезпечені у достатній кількості перевезеннями”, – зазначив начальник міського управління транспорту Олег Вітрук.

Додамо, у Тернополі по буднях працює близько 160 автобусів та 147 тролейбусів.