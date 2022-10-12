“Радіє ракетним ударам”: у мережі розгорівся скандал довкола переселенки з Лисичанська, котра переїхала до Тернополя

Жінка втекла від війни на захід країни, однак у соцмережах пише дописи у підтримку окупаційних військ.

Цю інформацію оприлюднили у Телеграм-каналі “Сєвєродонецьк. Донбас”, пише видання “Бомок“.

За даними ресурсу, Оксана Козлова раніше працювала медсестрою у Лисичанську, а зараз знаходиться у Тернополі та всією душею ненавидить Україну.

“Радіє ударам по Україні при тому, що знаходиться у Тернополі, отримує виплати та гуманітарку. Її характеризують, як дуже неприємну людину та неодноразово помічали її любов до терористів (росії)”, – йдеться у дописі каналу.

Користувачі збирають дані про переселенку, щоб передати їх у СБУ.