У соцмережах поширюється відео, на якому нібито український військовий вимірює рівень радіації у Тернополі. При цьому лічильник “зашкалює”, а текст під відео закликає бути “акуратними”.

Це відео – фейк і, ймовірно – ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація) ворога. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Друзі, російська ІПСО працює. Цього разу ворог запустив у мережі фейк про нашу область.

Наголошую: дана інформація Є ФЕЙКОМ. Радіаційний фон залишається в межах норми.

Прошу всіх перевіряти інформацію та слідкувати за станом повітря на офіційних ресурсах Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб”, – заявив очільник Тернополя.