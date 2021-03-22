При Тернопільській міській раді створили робочу групу, яка займеться долею радянського літака, що на проспекті Степана Бандери.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Сергія Надала.
Таку робочу групу створили, враховуючи лист Громадської ради при Тернопільській обласній державній адміністрації щодо демонтажу аварійної конструкції – радянського літака МіГ-17 та листа заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислава Стемковського.
До складу групи увійшло 8 осіб.
Свої пропозиції щодо демонтажу аварійного літака робоча група має подати до 5 квітня 2021 року.
Контроль за виконанням цього розпорядження міський голова Сергій Надал залишив за собою, повідомляє Галас.
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