Радянський літак на Східному нарешті “полетить”?

При Тернопільській міській раді створили робочу групу, яка займеться долею радянського літака, що на проспекті Степана Бандери.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Сергія Надала.

Таку робочу групу створили, враховуючи лист Громадської ради при Тернопільській обласній державній адміністрації щодо демонтажу аварійної конструкції – радянського літака МіГ-17 та листа заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислава Стемковського.

До складу групи увійшло 8 осіб.

Свої пропозиції щодо демонтажу аварійного літака робоча група має подати до 5 квітня 2021 року.

Контроль за виконанням цього розпорядження міський голова Сергій Надал залишив за собою, повідомляє Галас.