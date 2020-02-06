Прокуратура Тернопільської області цього року заявила позовів більше, ніж на 160 мільйонів гривень.

У січні було задоволено та добровільно відшкодовано позовних вимог на один мільйон гривень. За рішеннями, що набрали законної сили стягнуто 2 мільйони гривень.

Про один із цікавих прикладів вжиття заходів представницького характеру під час нещодавньої перс-конференції розповів прокурор області Петро Бойко.

– Це позов в інтересах держави, де третьою особою на стороні позивача виступає управління культури ТОДА до обласного управління Держгеокадастру, а також до мешканця одного з районів області, – зазначив Петро Бойко. – Мова йде про те, що всупереч закону цій особі було передано у власність два гектара землі, яка оцінена в понад 112 мільйонів гривень. На цій земельній ділянці розташована археологічна пам’ятка – археологічний комплекс у складі якого є поселення комарівсько-мшанецької, висоцької, черняхівської культур та давньоруського часу, а також могильник черняхівської культури «Мильне-5». Ця пам’ятка відкрита у 2006 році. Справа перебуває на розгляді в суді. Переконаний, що рішення у справі буде законним, обгрунтованим, і буде відновлено право держави на цю археологічну пам’ятку.

Ольга Трач