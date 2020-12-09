Питання на 700 доларів: тернопільського чиновника спіймали на хабарі

Керівника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури.

Службовій особі Управління та посереднику в отриманні неправомірної вигоди від підприємця за сприяння у видачі дозвільних документів на зведення бокса для легкових автомобілів повідомлено про підозру.

За версією слідства, підприємець через посередника передав керівнику ДАБІ 700 доларів США за реєстрацію декларації про завершення збудованого об’єкта. При передачі грошей зловмисників затримали правоохоронці.

Фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозри, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів і відсторонення від займаних посад.

Злочин викрито спільно із слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу СБУ в області.