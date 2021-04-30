Дві великодні виставки діють у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Одна присвячена писанкам, а друга – великоднім рушникам. Обидві експозиції розташовані у фойє музею на першому поверсі.

Виставка «Писанок веселий візерунок» об’єднала вибрані музейні експонати в єдине ціле.

– Тут представлені писанки народних майстрів, зокрема подружжя Цікало із Тернополя, Яніни Кузь, Степана Сембранта із Бучача, Марії Гарапюк із Бережан. Є також аматорські писанки, які музею передали мешканці сіл Панівці і Мельнице-Подільська Борщівського району. Цікавою є колекція писанок з трипільськими мотивами, які з нагоди сторіччя нашого закладу подарували колеги з Борщівського краєзнавчого музею. Крім писанок є кераміка періоду трипільської культури – це глиняні орнаментовані матеріали: горщики, покришки, куб. Із сучасної кераміки є глиняні бабники – форми для запікання тіста і тарелі народного майстра Василя Бардачевського із села Товсте Чортківського району. Гармонійно доповнює виставку вишивка: борщівська сорочка і рушники з Тернопільського, Підвололочиського, Чортківського, Козівського районів. Представлені експонати мають спільні витоки, орнамент і колористику.

Оглянути характерні для нашого регіону вишиті рушнички для великоднього кошика можна на виставці «Світлосяйний Великдень». Як розповіли у музеї, у фондах зберігається 18 таких рушників, кілька з них датовані початком ХХ століття, а решта другою половиною ХХ століття. Усі вони з різних міст і сіл нашої області. Зазвичай розмір великоднього рушника сягав 30×70 см. Вишивали так, щоб не було вузликів, а виворіт був не гіршим, аніж лицьовий бік. Казали: «Лицьова сторона – для людей, а виворіт – для Бога». На такому рушникові обов’язково мали бути зображені символи Великодня: паски, крашанки, гілочки верби, ангелики, хрести і церкви, написи «Христос воскрес!» та «Воістину воскрес!».

Обидві виставки діятимуть орієнтовно до 8 травня.

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