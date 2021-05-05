Добре підготувалися до Великодня мешканці Білобожницької громади, що на Тернопільщині. На центральній площі села вони зібрали писанки з усіх навчальних закладів громади.

“Площа перетворилася на писанковий рай просто неба. Кожна представлена писанка та великоднє деревце – це робота учнів, вчителів та вихователів даного навчального закладу.

Святкова фотозона радуватиме жителів та гостів с. Білобожниця протягом усіх Великодніх свят.

Запрошуємо!”, – пишуть на сторінці громади у ФБ.