«Великодня писанка» – марафон з писанкарства під такою назвою організували у Тернополі. У «Центрі науки» професійні майстри вчили тернополян і переселенців розфарбовувати писанки.

Жителька Харкова Інеса Боднар у Тернополі – від початку повномасштабного вторгнення. Жінка розповідає: з дитинства мріяла навчитися розписувати писанки.

«Завжди перед Пасхою беруся за писанки. Роблю переважно їхні різнокольоровими, але однотонними. Хотілося вміти наносити орнамент, якісь символи зашифровані. От сьогодні саме той день, коли я навчилася це робити. Вже готові, справжні писанки, розфарбовані у галицькому стилі, планую покласти до великоднього кошика».

Взяли участь у марафоні з писанкарства переселенці з південно-східних областей, а також родини загиблих українських захисників. По завершенню дійства, до майстер-класу могли долучитися всі охочі.

«Марафон відбувався у кілька сесій. Ми організували його спільно із молодіжними громадськими організаціями громади. У першій частині дійства брали участь внутрішньо переміщені особи, далі це були люди, що перебувають у складних життєвих обставинах, а з 17:00 по 19:00 ми працювали разом зі всіма охочими жителями та гостями міста. Були раді бачити так багато людей, охочих навчитися розписувати писанки», – зазначила співорганізаторка заходу Христина Білінська.

По завершенню майстер-класу переселенцям вручили гуманітарну допомогу.