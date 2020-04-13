Пиріжкову «начинку» співробітники поліції направили на експертизу в НДЕКЦ. Від її висновків залежатиме кваліфікація злочину, вчиненого допоки невідомою особою, яку встановлюють.

До співробітників Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового місцевого закладу виконання покарань, про те, що в посилці, доставленій одному з ув’язнених, виявлено випічку з дуже підозрілою начинкою у вигляді невідомих таблеток. Поліцейські з’ясували, що посилка призначалася ув’язненому за наркозлочини тернополянину. Це ще більше посилило підозри.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом др Єдиного реєстру досудових розслідувань.