Інцидент стався в одному з сіл Підгаєцького району. Під час сімейного конфлікту дружина штрикнула ножем у ногу чоловіка. Той викликав поліцію.

Зі слів заявника, у котрого тілесних ушкоджень виявлено не було, благовірна завдала йому фізичного болю. Щоправда, про причину сімейного конфлікту глава родини не дуже хотів розповідати. А що тут казати, коли безпробудно вже декілька днів зловживає алкоголем.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 126 ККУ.

До слова, як зазначають у поліції, фактів зловживання алкоголем та сімейного насилля за період карантинних заходів суттєво побільшало.

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