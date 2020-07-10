У Росії внесли 206 поправок до Конституції. Зміни передбачають «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.

Це означає, що Путін матиме змогу балотуватися після 2024 року ще на два терміни.

Цю ситуацію у прямому ефірі передачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль1» прокоментував депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Богдан Бутковський.

– Політик, який цікавиться майбутнім України, повинен стежити за всім, що відбувається в Росії та сусідніх державах. Зміни до Конституції Росії торкнуться й України. Ні для кого не секрет, що поки живий Путін, буде війна. Якщо його не стане, думаю, війна далі продовжиться. Надія на те, що владу в Росії візьмуть якісь притомні люди, дуже слабка. Сама Російська Федерація – це імперія. Керувати імперією найкраще, коли ти створюєш образ ворога, – зазначив Богдан Бутковський.

Свободівець підкреслив, що росіяни завжди налаштовані на війну, а більшість українців почуваються розслаблено.

– Якщо стежити за російськими новинами, то можна побачити, що для них держава – фортеця, навколо якої згуртувалося безліч різних людей і всі хочуть їх знищити і завоювати. Росіян постійно готують до війни, вони завжди напружені. Українське суспільство розслаблене, це може погано закінчитися. Наприклад, військові навчання ЗС РФ «Кавказ-2020» несуть загрозу для нашої держави, адже ворог стягне свої війська до кордонів України. Володимир Путін воює також в Сирії, Лівії. Як виявилося, недавно вони спонсорували талібів в Афганістані. Єдине, що може налякати Путіна, – це втрата влади, – додав Богдан Бутковський.