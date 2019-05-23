Президент Росії Володимир Путін на честь 80-річчя уродженця Кременеччини митрополита Сімферопольського і Кримського (УПЦ МП) Лазаря нагородив його іменним годинником.

Про це повідомила прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії, пише Крим. Реалії.

«Цінний подарунок ювілярові був піднесений від президента Російської Федерації Владіміра Путіна – іменний годинник «Президент», за великий внесок у розвиток православної культури і зміцнення духовно-моральних традицій в Криму, за благородні справи на славу Вітчизни», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі відзначили, що також Лазарю була піднесена медаль «Русь Святая! Храни веру Православную!».

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