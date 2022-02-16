Пускач MCI: значення, модифікації та застосування

Що таке пристрій плавного пуску MCI: будова, призначення та відмінності від аналогічних приладів. Основні модифікації пускача: види та характеристики. Галузі застосування та основні переваги пристроїв плавного пуску MCI.

У більшості галузей народного господарства та промислових виробництвах використовуються надійні та дешеві асинхронні двигуни. Сучасні електротехнічні пристрої дозволили усунути недоліки, які обмежували їхнє застосування раніше. До них належать і пристрої плавного пуску (ППП) MCl.

Призначення ППП

Перед тим як купити пристрій плавного пуску Danfoss, необхідно докладніше ознайомитись із призначенням, особливостями та перевагами даного обладнання. Пристрій плавного пуску ще називають пристроєм ненаголошеного пуску, і Soft Starter регулюють збільшення величини напруги, що подається на електродвигун у процесі його запуску.

Такі апарати виключають виникнення значних за амплітудою коливань електромагнітного моменту, характерного для режиму прямого пуску, при безпосередньому включенні двигуна в мережу живлення. Серія MCl розроблена для плавного пуску/зупинки трифазних асинхронних двигунів. Їх застосування дозволяє:

• запобігти ударам ротора в процесі запуску та пошкодженню обмоток двигуна;

• знизити навантаження на деталі двигуна та систему в цілому;

• мінімізувати вплив пускових струмів на мережу живлення;

• підвищити надійність роботи електроприводу.

На відміну від аналогів інших виробників, продукти лінійки MCl володіють імпульсним способом регулювання напруги, що дозволяє усунути недоліки ППП, а саме – високе навантаження на мережу живлення та її забруднення вищими гармоніками.

Модифікації пристрою

Компанія Данфосс випускає різні модифікації ППП серії MCl, що відрізняються за:

• потужністю;

• силою струму;

• габаритами;

• часом розгону і гальмування, що налаштовується.

Основними модифікаціями є такі моделі, які характеризуються наступними параметрами:

Така варіативність дозволяє придбати пристрій плавного пуску, що максимально відповідає вимогам технології та забезпечує ефективну, безпечну роботу асинхронних двигунів від джерела змінного струму.

Сфера застосування

Сьогодні асинхронні двигуни використовуються у більшості галузей промисловості:

• металургійній;

• гірничодобувній;

• харчовій;

• целюлозно-паперовій;

• нафтохімічній;

• транспортній;

• металообробній;

• деревообробній.

Потреба продуктів серії MCl обумовлена ​​їх:

• конструктивною простотою;

• легкістю в обслуговуванні та ремонті;

• здатністю автоматично виявляти місце обриву фази;

• можливістю щогодини вмикати/вимикати;

• окремим регулюванням часу прискорення/уповільнення (до 60 с);

• низькою собівартістю;

• високою надійністю.

Данфосс реалізує лише оригінальну сертифіковану продукцію.