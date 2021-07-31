У великих селах на Тернопільщині відкривають пункти щеплення.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Керівники громад організовуватимуть довезення людей на процедури.

Наразі в області працює 11 центрів вакцинації. Вони відкриті для всіх охочих жителів краю від 18 років.

«У Тернопільській області працює 11 центрів вакцинації. У центрах вакцинації використовуємо препарати Файзер і Модерна. Також проводимо щеплення другою дозою вакцини Астразенека. Оскільки щеплення має відбуватися одним препаратом. Сьогодні для нас найважливіше донести до кожного про необхідність вакцинації. Ми наближуємо вакцину до кожного жителя. У великих селах ми розгортаємо додаткові пункти вакцинації, щоб людям не доводилося нікуди їхати на вакцинацію. Крім того, ми звернулися до голів ОТГ щодо організації щеплення людей, які бажають імунізуватися. Важливо, щоб вони організовували підвезення людей, які бажають вакцинуватися», – каже Ольга Ярмоленко.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в області імунізувалося понад 12 тис. жителів краю. Минулої доби провели майже три тисячі щеплень.