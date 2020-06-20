З 25 червня по 17 липня на Тернопільщині запланована основна сесія ЗНО. Відтак у регіоні готують пункти тестування до роботи з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних правил.

В області діятиме 43 пункти тестування у 15 районах і в місті Тернополі. Нині їх перевіряє спеціальна комісія у складі держпродспоживслужби, освітян і медиків.

«Пункти ЗНО уже забезпечені антисептиками, безконтактними термометрами, масками. Наразі в школах проводиться дезінфекція, провітрювання, складаються графіки чергування медичних працівників, створюються місця для утилізації використаних масок, тощо. З педагогами, які працюватимуть у пунктах тестування проводять роз’яснювальну роботу. Ми повинні забезпечити школярам безпечні та комфортні умови для успішного складання ЗНО та не допустити поширення коронавірусної інфекції», – каже начальник головного управління держпродспоживслужби в області Василь Хомінець.

У Тернополі облаштували 15 пунктів тестування. Нині туди завозять захисні маски як для учнів, так і для працівників, безконтактні термометри, миючі і дезінфікуючі засоби. Усім педагогам, що беруть участь в ЗНО, буде проведено ПЛР-тестування на COVID-19.

Софія Романська