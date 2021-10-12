Ще один пункт вакцинації населення від «COVID-19» відкрили у Тернополі.

Розмістили його на другому поверсі торгового центру «Орнава», що на вулиці Живова, 15А. Тут можна зробити щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac.

– В області діють 15 центрів та 57 пунктів вакцинації, – повідомив Віктор Устенко, заступник голови облдержадміністрації. – Мобільні бригади виїжджають на відділення «Укрпошти», де імунізують людей пенсійного віку. Вакцини різних видів в області достатньо. Можливостей, де можна зробити щеплення проти коронавірусу, також достатньо. Тому закликаю усіх відповідально ставитися не лише до власного здоров’я, а й подумати про оточення. Адже вакцинація залишається єдиним дієвим засобом проти «COVID-19».

У Тернополі це вже шостий пункт вакцинації. У першу годину його роботи, як повідомили в облдержадміністрації, щеплення зробили більше десяти людей. Працюватиме пункт з 9.00 до 16.00. Отримати щеплення можуть усі охочі віком від 18 років. Такі ж пункти працюють в «Епіцентрі» та «Подолянах».