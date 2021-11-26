На території храму Пресвятої Трійці Української греко-католицької церкви у Микулинцях запрацював тимчасовий пункт вакцинації. Тут можуть щеплюватися відвідувачі храму та служителі.

Протягом години мобільна бригада провакцинувала понад два десятки людей. Переважно це парафіяни церкви.

«Щоб ви могли захистити себе і своїх рідних – не бійтеся вакцинуватися. У Святому Письмі є момент, де Господь каже: “Я сотворив лікаря, будете шанувати його між собою”. Ми священники заохочуємо завжди людей сповідатися і причащатися, але також, коли настає такий важкий момент, то ми просимо не боятися. Не бійтеся вакцинуватися, щоб ви могли захистити себе», – каже о. Євген.

Додамо, тимчасовий пункт вакцинації також відкрили у Марійському духовному центрі. Загалом в області діє понад півсотні таких пунктів. У них доступні різні види вакцин.