На Тернопільському автовокзалі запрацював тимчасовий пункт щеплення. Імунізуватися тут можуть не лише пасажири, а й всі охочі.

Пункт щеплення працює з 10.00 до 16.00. Процедури проводить одна мобільна бригада.

«Відкриття тимчасового пункту вакцинації дає можливість щепитись всім бажаючим: це можуть бути працівники автовокзалу, пасажири, інші жителі міста. Ми бачили, що вихідними були великі черги до пунктів та центрів вакцинації, і для того, щоб цього уникнути, ми відкриваємо додаткові тимчасові пункти вакцинації. Це допомагає не лише уникнути великих черг, а збільшити темпи вакцинації», – зазначає директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Нагадаємо, тимчасовий пункт щеплення також запрацював на залізничному вокзалі Тернополя. Його створили, щоб охопити доступною вакцинацією більше людей. На сьогодні двома дозами у Тернопільській області вакциновано 15,7% населення, першою дозою – 21%. Загалом, з початку вакцинації в Тернопільській області імунізовано 365 тис. осіб.