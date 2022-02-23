Пункт обігріву, який діяв на території благодійного фонду «Карітас», зупинив свою роботу.

Під час холодів його відвідало близько півтисячі людей. Волонтери роздали їм понад три тисячі гарячих обідів.

У період сильних холодів пункт обігріву був чи не єдиним прихистком для безхатьків. Через потепління його роботу зупиняють. Як повідомив директор благодійного фонду «Карітас» о. Роман Загородний, люди можуть відвідувати благодійну їдальню.

«У зв’язку з потеплінням пункт обігріву, на території «Карітасу», припинив свою роботу. Пункт обігріву відвідало понад 500 потребуючих осіб та роздано понад 3000 благодійних обідів. Ми дякуємо за співпрацю нашим партнерам з головного управління ДСНС в Тернопільській області. Під час суттєвого зниження температурних показників ми спільно створили теплі та комфортні умови для безпритульних, людей з інвалідністю, стареньких самотніх та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах».

Додамо, у Тернополі запровадили тиждень благодійності. Жителів громади закликають робити добрі справи одиноким і малозабезпечним людям.