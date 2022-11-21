В Шумську облаштували “Пункт незламності”.

У ньому можна проживати, зігрітися, приготувати їжу, випити чаю, зарядити телефони та павербанки.

Діє пункт у приміщенні Шумського міського будинку культури

Про це повідомив міський голова Вадим Боярський.

“За рішенням комісії з надзвичайних ситуацій міської ради, з метою попередження випадків переохолодження людей внаслідок відсутності електроенергії, облаштовано «Пункт незламності» з можливістю цілодобового проживання в приміщенні Шумського міського будинку культури (вул. Українська, 48)”, – повідомив посадовець.