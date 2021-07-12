Тимчасовий пункт масової вакцинації запрацював у Борщеві.

Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії Марія Павельєва. Імунізуватися від COVID-19 можуть всі охочі жителі громади від 18 років.

Щеплення проводять вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech у приміщенні адмінбудинку Борщівської міської ради. Мобільні групи працюють з 9:00 до 13:00.

«Провакцинуватися можуть всі охочі віком від 18 років і старше. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Також важливо бути зареєстрованим у додатку «Дія». Жителі громади та району, котрі отримають першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech, другу дозу отримають у тому ж пункті масової вакцинації або в пункті вакцинації КНП «Борщівський центр первинної медико-санітарної допомоги» через 28 днів. Для проведення другого щеплення громадяни будуть запрошені телефонним дзвінком за контактом, який був залишений у тимчасовому пункті масової вакцинації. Сподіваємося прийняти за ці дні максимальну кількість жителів громади».

Додамо, повністю вакцинованими вважаються громадяни після повторної дози щеплення. Такі особи можуть отримати сертифікати, якими можна скористатися під час подорожей Україною та закордоном.