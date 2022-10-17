Творці проєкту “Голос країни” запропонували захисниці “Азовсталі” Катерині Поліщук із позивним Пташка виступити в суперфіналі українського шоу.

Відео, де вона співає на “Азовсталі”, облетіло весь світ, а за визволенням Пташки з російського полону спостерігала вся країна.

Творці проєкту “Голос країни”, що повертається на телеекрани, запропонували парамедикині виступити в суперфіналі сезону. Пташку запросив особисто продюсер Big Entertainment Shows Володимир Завадюк, пише Фокус.

“Я дуже сильно хочу радувати людей, які надихаються моїм співом. Якщо це запалює серця, я, звичайно, співатиму. Думаю, треба буде стежити за моїм фізичним і моральним станом і за моїм місцем перебування. Насамперед для мене важливе повернення хлопців і дівчат із полону”, — сказала дівчина в прямому ефірі “Сніданку з 1+1”.

Крім того, захисниця розповіла, які в неї подальші плани та цілі.

“Перемога — найбільша мрія. Поки важко сказати. Все залежатиме від того, як розвиватиметься геополітична ситуація в Україні. І зараз моя найбільша мета й обов’язок — повернення всіх полонених, бо це мої побратими. Я розумію, де вони, я розумію, що з ними, я розумію, що їм дуже потрібно додому. Вони не заслуговують бути там”, — розповіла Катерина.

Дівчина всіх заінтригувала, що незабаром українці почують нову пісню в її виконанні.

“Мій спів зовсім скоро ви почуєте, і це буде найголовніша пісня, яку взагалі можна собі придумати, це буде зовсім скоро, але дізнаєтеся трохи згодом”, — сказала Пташка.

Нагадаємо, Катерина виконала гімн України перед матчем “Шахтар-Динамо”.