Під час чергового обстеження території населених пунктів Тернопільської громади муніципальною інспекцією зафіксовано чотири правопорушення.
Три адміністративні матеріали оформлено, зокрема, за порушення у сфері благоустрою, ще один – за порушення природоохоронного законодавства, а саме: спалювання сухих рослинних решток на землях сільськогосподарського призначення.
Матеріали про адміністративні правопорушення передані на розгляд компетентним органам.
Коментарі (1)
сергій13/05/2021
А ємності для піску зроблені з покришок по всьому місту не псують естетику?