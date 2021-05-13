Під час чергового обстеження території населених пунктів Тернопільської громади муніципальною інспекцією зафіксовано чотири правопорушення.

Три адміністративні матеріали оформлено, зокрема, за порушення у сфері благоустрою, ще один – за порушення природоохоронного законодавства, а саме: спалювання сухих рослинних решток на землях сільськогосподарського призначення.

Матеріали про адміністративні правопорушення передані на розгляд компетентним органам.