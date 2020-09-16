У кримінальну пригоду на території Тернопільщини потрапив мешканець Рівненщини. Спритний шахрай виманив у нього понад 17 тисяч гривень.

Потерпілий займається виготовленням церковної атрибутики. Відповідне оголошення він розмістив в мережі Інтернет. Невдовзі до нього зателефонував клієнт. Невідомий чоловік розповів, що телефонує з Тернопільщини, представився дияконом однієї з єпархій та захотів замовити деякі конструкції до храму, просив виготовити якнайшвидше. Майстер погодився, домовилися і про перевезення товару до Теребовлі.

15 вересня підприємець вирушив в дорогу з виготовленою продукцією. Він ще декілька разів спілкувався з замовником по телефону, каже, той здавався йому порядною людиною ще церковним слугою. Тож коли той попросив його про послугу не відмовився. Хитрий аферист видумав історію про терміновий переказ коштів. Розповів, що зараз немає змоги перекинути гроші за церковні книги, які також привезли до храму, а так як на той момент потерпілий проїжджав селище Дружба то міг би через термінал здійснити переказ. Запевнив, що гроші віддасть одразу, разом з оплатою замовленого товару.

Жертва обману, знайшла термінал і перевела понад 17 тисяч гривень на декілька невідомих банківських рахунків. Лихе чоловік запідозрив, коли замовник перестав піднімати слухавку, а згодом вимкнув мобільний. Довелося телефонувати в поліцію.

Поліцейські встановлюють усі обставини шахрайства та вкотре нагадують не довіряти незнайомим людям, не переводити значні суми на невідомі рахунки.