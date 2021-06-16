Завдяки сприятливим погодним умовам у Тернополі активно проводяться роботи з поточного та капітального ремонтів на дорогах, прибудинкових територіях і міжквартальних проїздах.

Середній поточний ремонт триває цими днями на частині автомобільної дороги загального користування М-12 (М30) від «Збаразького кільця» до «Гаївського» шляхопроводу. Найближчими днями тут проведуть регенерацію основи проїжджої частини та влаштування нижнього вирівнюючого шару асфальтобетону.

У зв’язку з цим з 18:00 год. 18 червня до 06:00 год. 20 червня та з 06:00 год. 21 червня до 6:00 год. 22 червня буде припинено рух електротранспорту в районі «Збаразького кільця» – від транспортної розв’язки вулиць 15 Квітня – вул. Протасевича – просп. Степана Бандери – Підволочиське шосе до вул. О. Довженка.

Рух приватного автотранспорту та автобусів не припинятиметься.

Заздалегідь просимо жителів Тернополя з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Звертаємося до водіїв з проханням бути максимально уважними в місцях проведення дорожніх робіт, дотримуватися вимог Правил дорожнього руху та звертати увагу на попереджувальні знаки.