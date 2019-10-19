Оскільки списки ухилянтів передано правоохоронцям, – повідомили в обласному військовому комісаріаті. Там наголошують: за уникнення служби в армії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Осінній призов на Тернопільщині триватиме до кінця грудня, – повідомив заступник обласного військового комісара Петро Сирко. Упродовж цього часу з Тернопільщини до армії відправлять півтисячі юнаків.

«Осінній призов, який розпочався 1 жовтня, триватиме до кінця грудня. Військові комісаріати виконують завдання щодо призову громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових формувань України. Уже відбулася перша відправка юнаків.

Відправці на строкову службу підлягають придатні за станом здоров’я громадяни України віком від 20 до 27 років, які не мають права на відстрочки. Відповідно до пункту 8 статті 15 Закону Україну «Про військовий обов’язок і військову службу» у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову».

Додамо, дії представників військкоматів під час доставки призовників, які ухиляються від призову, відбуваються спільно з представниками поліції.

Софія Романська