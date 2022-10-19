Призов під час війни: Верховна Рада внесла зміни до закону

Зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» внесли депутати Верховної Ради України 18 жовтня. Вони стосуються особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану.

«Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» доповнили новою статтею 181, – повідомляють на сайті ВРУ. Нею визначено, що під час дії воєнного стану:

призов на строкову військову службу не проводиться;

призовні комісії створюються для розгляду питань щодо:

організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.».

Для того, щоб внести таку зміну народні депутати у першому читанні за основу та в цілому з урахуванням пропозиції Комітету прийняли проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Його підтримали 318 народних обранців.