Директорка комунальної установи «Тернопільська міська централізована бібліотечна система» Світлана Козелко призначена новою очільницею управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради.

Привітав новообрану начальницю управління і міський голова Тернополя Сергій Надал.

Світлана Козелко в сфері культури не нова людина, оскільки майже усе життя присвятила роботі у бібліотеках Тернополя. Є членом громадської організації Української Бібліотечної Асоціації (УБА), а з 2016 року працювала в бібліотечній системі.

Попередній начальник управління культури та мистецтв Олександр Смик під час офіційного представлення нової очільниці управління наголосив, що готовий допомагати у новій діяльності Світлані Козелко, надавати пораду та підказки, коли ті знадобляться.

«Перш за все хочу подякувати колективу за вклад у формування культурного розвитку нашого міста. Разом нам вдалось не тільки вберегти установи і заклади Тернополя, але й розвинути їх та підсилити технічну базу, – зазначив міський голова Сергій Надал. – На своїй попередній посаді Світлана Козелко змогла змінити звичайну тиху бібліотеку на креативний та сучасний простір. Бажаю успіху і натхнення у розвитку і підтримці культурної сфери нашого міста».