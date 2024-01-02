Чоловік спокусився на гроші односельчанки.

До співробітників відділення поліції №2 міста Ланівці звернулася жителька місцевої громади про те, що підозрює односельчанина у крадіжці грошей. З’ясувалося, 37-річний чоловік прийшов привітати сусідів з Новим роком і побачив, як жінка ховає в кишеню куртки гроші. Скориставшись нагодою, привласнив дві тисячі гривень.

Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 ККУ- крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Санкція передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.