З таненням снігу й встановленням сухої погоди на Тернопільщині активізувалися й палії.

Попри існуючі заборони люди продовжують спалювати сміття та суху траву, заподіюючи непоправної шкоди природним екосистемам.

25 березня черговим караулом місцевої пожежної команди села Золотники ліквідована пожежа сухої трави та очерету поблизу села Соснів Тернопільського (Теребовлянського) району, на площі орієнтовно 2 га. Цього ж дня черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа очерету, в с.Передмірка Кременецького (Лановецького) району, на місцевому ставі, на площі орієнтовно 0,6 га.

Всього з початку 2021 року в природних екосистемах, зареєстровано 10 пожеж, на загальній площі 8,75 га.