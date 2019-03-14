13 березня голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук провів черговий прийом громадян.

Відповідні зустрічі Віктор Овчарук організовує систематично для того, аби жителі краю мали змогу особисто звернутися до очільника області, зокрема щодо отримання матеріальної допомоги, з питань освіти, соціального захисту, охорони здоров’я.

Окрім звернень про допомогу, громадяни також висловлюють слова подяки за оперативне реагування облради щодо раніше зазначених потреб.

Так, тернополянка Галина Цінкевич висловила подяку Віктору Овчаруку за сприяння обласної ради у придбанні нової апаратури з діагностики серця немовлят для обласної дитячої лікарні.

– Від імені матерів щиро вдячна Вам та усьому депутатському корпусу обласної ради за оперативне вирішення нашої проблеми та виділення коштів з обласного бюджету для вкрай необхідного обладнання для обстеження хворих дітей, – наголосила тернополянка.

До слова, після завершення обговорення голова обласної ради дав відповідні завдання та доручення працівникам виконавчого апарату щодо розгляду та розв’язання порушених у ході зустрічі питань.