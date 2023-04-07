Шукав роботу в соцмережі, натомість знайшов шахрая мешканець Тернополя. Чоловік заплатив за неіснуючу вакансію 6 тисяч гривень.

Посередник телефоном розповів, що для працевлаштування з високою зарплатнею необхідно пройти навчання за спеціальною програмою, після закінчення якої він “100 відсотків” буде прийнятий на посаду. Потерпілий повірив та оплатив тренінг, після цього липовий роботодавець зник з мережі. У підсумку – ні навчання, ні грошей, ні роботи.

Поліцейські наголошують: для того, щоб отримати якісний сервіс і справжню хорошу роботу, потрібно вибрати для співпраці надійну компанію. Як мінімум, треба почитати відгуки про установу, де плануєте працювати, а також варто знайти її сайт. Нікому не переказуйте гроші за вакансію. Нікому не надсилайте паспортні дані та код банківської картки. Не реєструйтеся на невідомих сервісах і не проходьте верифікацію. Завжди мисліть критично – якщо людина не надає ніякої інформації про компанію, найімовірніше, це шахрай.