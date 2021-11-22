Що годує вовка, а крім нього – багатьох двоногих істот, включно з журналістами? Правильно – ноги.

Натрапити на тему для якогось матеріалу, лежачи на дивані й плюючи, даруйте, в стелю, вдається не завжди. Тим більше що портали, з якими випала доля співпрацювати, ставлять умову писати “актуальне, те, чим живуть люди” – ось так. Можна, звісно, посперечатися, чи актуальні теми збору цукристих або ж чергової (першої в країні!) доленосної ініціативи обласної ради є однозначно цікавими для читацького загалу, але це, зрештою, питання смаків і уподобань. Я ж тихим і помірно сонячним недільним пообіддям вирішив проїхатися відносно комфортним тролейбусом – тим більше що до цієї поїздки спонукали й суто практичні життєві потреби.

Вони, оті самі життєві, в кожного з нас різні. Є такі, що їх можна відкласти в глибоку шухляду, а є й такі, котрі вимагають негайного, невідкладного вирішення. З одним розповсюдженим способом вирішення отакої нагальної життєвої потреби довелося зіткнутися уже через декілька зупинок. До того моменту їзда налаштовувала на спокійно-споглядальний настрій: пасажирів у салоні, як це ведеться в неділю, небагато, за вікном – майже елегійний пейзаж пізньої осені. Саме на його фоні замічаю картину, гідну якщо не пера художника-натураліста, то принаймні уваги екіпажу автівки патрульної поліції. Просто на галявині під вікнами будинку на вул. Винниченка, не ховаючись сором’язливо за кущем чи деревом, як це здебільшого роблять інші свідомі громадяни, а навпаки – виставивши свої “причандали” на огляд цікавих мешканців усіх п’яти поверхів, справляв оту саму раптову нагальну життєву потребу якийсь чолов’яга з маскою на підборідді. Його не хитало в різні боки, і на п’яного він не скидався. Явних ознак кретинізму на обличчі теж не було помітно. Якщо відкинути раптові й надокучливі для багатьох проблеми з сечостатевою системою, то напрошується єдино можливий висновок: просто бидло в усій своїй красі. Бидло, яке не лише “академійов” етикету не закінчувало, а й якому тато з мамою (напевно, вони в нього були) не втовкмачили змалку в голову, що таке добре, а що таке погано. І що (і де) можна робити, а що – категорично не можна.

А коли людиноподібна істота своєчасно не затямить цю різницю – отримуємо сцени, яку довелося спостерігати з вікна тролейбуса. І ще величезну гору проблем, які, не зустрічаючи протидії, продовжують розкладати суспільство…