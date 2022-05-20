Привласнив пів мільйона гривень: викрили ще одного шахрая, котрий наживався на війні. ФОТО, ВІДЕО

Фігурант привласнив близько пів мільйона гривень на продажі неіснуючих військових товарів в Інтернеті. Отримавши передплату від клієнтів, зловмисник зникав.

Схему Інтернет-шахрайства викрили кіберполіцейські Тернопільщини спільно зі слідчими Тернопільського районного управління поліції.

32-річний житель Львівщини у соцмережах та месенджерах розміщував оголошення щодо продажу військового форменого одягу, бронежилетів, шоломів, медичних аптечок тощо. Покупців чоловік переконував у наявності обраних позицій та вимагав передплату. Отримавши гроші, фігурант не виконував взятих на себе обов’язків та надалі блокував клієнтів.





У такий спосіб зловмисник привласнив кошти більше 30 потерпілих. Загальна сума збитків сягає пів мільйона гривень.

Аби приховати протиправну діяльність, чоловік регулярно змінював місце проживання. Слідчі дії правоохоронці проводили в одному з хостелів Тернополя, де тимчасово мешкав зловмисник.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.