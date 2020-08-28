Чудові люди, неповторні краєвиди, затишна атмосфера неспішності та емоційної легкості. Все це – Тернопіль, який одразу захоплює своєю красою тих, хто навідується сюди вперше.

Дуже багато людей повертається в наше місто знову, щоб незабутньо провести час біля ставу чи просто погуляти вулицями старомістя. Нам же пощастило у цьому місті жити.

Тернопіль зачаровує, Тернопіль надихає, Тернопіль не залишає байдужим. Вітаю зі святом мешканців нашого славного міста, адже саме вони визначають сутність Тернополя, роблять його багатогранним і цікавим.

Ми любимо наше місто передусім за перлину-став, за зелені парки. Дуже не хочеться, щоб все це занепало, а навпаки попри тенденції останніх років отримало друге дихання. Щоб тернополяни і далі пишалися своїм містом, щоб всім у ньому було комфортно жити, працювати і відпочивати. Щоб у місті нашої мрії збувалося все задумане!

Вітаю тернополян із великими християнським святом Успіння Пресвятої Богородиці та Днем Тернополя! Нехай опіку Божої Матері відчує кожна родина, а піднесення та святкова атмосфера сьогоднішнього дня наповнять ваші домівки позитивними емоціями!

Народний депутат, голова обласної організації партії «Слуга Народу» Володимир Гевко