Якщо Схід, згідно з твердженням героя популярного “істерна” “Біле сонце пустелі” – справа тонка, то Африка з її звичаями і традиціями для нас, скажемо м’яко і дипломатично – трохи дивна…

Попри свою любов до страусів, про яких він піклувався у своїй резиденції “Межигір’я” і за якими, можливо, побивається десь у Росії, Віктор Янукович навряд чи порівнював себе з кимось із африканських правителів. Припускаю, що він не знав жодного з них на ім’я. Втім, розібратися у перипетіях політичного життя тамтешніх країн з їх постійними військовими переворотами, міжплеменними суперечками, що нерідко переростали у різанину, важкувато було не лише колишньому директору автобази. Втім, одне ім’я – Муса Траоре – фактичного диктатора західноафриканської країни Малі довелося чути ще доволі давно. Сьогодні є привід згадати його: саме цього дня, 12 січня 1999 р., він і його дружина були засуджені до смертної кари за грандіозні розкрадання, що привели економіку держави до занепаду. Для колишнього повноправного господаря величезної країни (майже вдвічі більшої за територією, ніж Україна) і володаря всіх найвищих посад в ній (міністр внутрішніх справ, оборони і, нарешті, президент) це був вже другий сильний стрес за сім років – в 1992 р., після чергового воєнного перевороту його теж було засуджено до кари смерті, так би мовити “за сукупністю заслуг” за всі роки його правління. Напевно, було за що: крім уже згаданого безсоромного розкрадання, в тому числі й іноземної допомоги в період страшної посухи, він “відзначився” ще й відверто диктаторським (навіть за африканськими мірками) стилем правління, зокрема жорстоким придушенням студентських заворушень у 1980 р. В. Янукович, попри весь зосереджений на ньому негатив, все ж, здається, виглядає на його тлі… таким собі страусятком.

Траоре пішов ще далі й вніс зміни до конституції країни, які проголошували його довічним президентом. Але – не судилося, і колись повноправний господар Малі має бути вдячний своєму наступнику на посту президента, який двічі змінював смертний вирок своєму “папєрєдніку” на довічне ув’язнення. А потім взагалі помилував його в рамках кампанії за національне примирення… Так що Віктору Федоровичу, думається, незайве було б для підтримання власного тонусу вивчити біографію донині “сущого” малійського колеги, який, здається, надсилає йому віртуальне вітання – у Януковича, на відміну від Траоре, є “лише” 13-річний вирок за державну зраду. До того ж – заочний. Розкрадав він Україну теж завзято, і загиблі протестувальники на Майдані на його сумлінні, але – хтозна, може, хтось із наступників теж візьметься проводити політику “поглибленого” національного примирення…

Ігор Дуда