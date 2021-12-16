Присяжний Кременецького районного суду, який вчинив смертельне ДТП у стані алкогольного сп’яніння, засуджений до 4 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури підтримав обвинувачення у суді першої та апеляційної інстанції щодо присяжного Кременецького районного суду, що вчинив смертельне ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 2 ст. 286 КК України). Вироком суду визнано винним присяжного й призначено йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки.

Прокурор довів у суді, що 12 лютого 2020 року нетверезий водій автомобіля «MERCEDES-BENZ скоїв наїзд на подружжя, яке йшло у попутному з автомобілем напрямку по вул. Шевченка у с. Великі Млинівці Кременецького району Тернопільської області. Внаслідок наїзду чоловік помер на місці пригоди, а його дружина отримала травми, кваліфіковані як тілесні ушкодження середньої тяжкості.